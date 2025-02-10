Капитан УНИКСа Кулагин: «Желаю нашим травмированным ребятам как можно скорее восстановиться»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Капитан казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился своими впечатлениями о победном матче против саратовского «Автодора» (84:58). Кулагин рассказал о настрое команды на игру, совпавшую с юбилеем главного тренера Велимира Перасовича, а также высказался о значении беспроигрышной серии в истории клуба.

— Благодарю за теплые слова. Во-первых, не скрою, вписать свое имя в историю всегда приятно. Я рад, что именно вместе с УНИКСом мы добиваемся новых рекордов, а также совместно идем к большим целям, — передает слова Кулагина пресс-служба клуба.

Он отметил, что это результат большой и плодотворной работы команды на тренировках.

— Признаюсь, это нелегко, но мы занимаемся тем, что по-настоящему любим. Отмечу, что в настоящее время УНИКС испытывает некоторые кадровые сложности. Я желаю нашим травмированным ребятам как можно скорее восстановиться, чтобы приносить пользу команде. Все вместе мы будем стремиться показывать баскетбол максимально высокого качества, — сказал он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Капитан УНИКСа подчеркнул, что команда осознает приближение заключительной и самой ответственной части сезона и стремится подойти к ней в оптимальной форме. Он также выразил пожелания скорейшего восстановления травмированным игрокам, чтобы они как можно скорее смогли вернуться на площадку и помогать команде.

Комментируя ход матча, Кулагин отметил, что итоговый разрыв в счете не отражает напряженной борьбы на площадке.

— Знаете, 26 очков итоговой разницы в счете не отражают ход вчерашней игры. Первую половину мы провели в равной борьбе. Это был очень агрессивный баскетбол с жесткой борьбой на всех участках площадки. Однако считаю, мы были успешнее в борьбе за подбор. После большого перерыва УНИКС сумел воспользоваться своими шансами, имею в виду хорошую защиту и быстрое нападение. Это как раз то, чем мы славимся. Мы выполнили свои броски, и их процент реализации стал ключевым, — сказал он.

Рената Валева