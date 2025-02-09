УНИКС разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ, одержав 16-ю победу подряд
Казанский УНИКС одержал уверенную победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 84:58.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 18 очков. Джален Рейнольдс добавил 15 очков, а Артем Комолов — 12.
В составе «Автодора» 19 очками отметился Брайант Кроуфорд, 10 очков набрал Душан Беслач.
Для саратовской команды это поражение стало пятым в последних семи матчах Единой лиги. УНИКС, напротив, одержал 16-ю победу подряд в регулярном чемпионате, подтвердив статус одного из лидеров турнира.
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