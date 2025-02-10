На начало 2025 года сбережения татарстанцев составили около 1,2 трлн рублей

По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 26%

Фото: Михаил Захаров

Сбережения татарстанцев на начало января 2025 года составили около 1,2 трлн рублей (без учета средств на счетах эскроу). По сравнению с началом прошлого года эта сумма увеличилась на 26%, сообщили «Реальному времени» в Нацбанке Татарстана.

Всего за полгода объем вкладов населения вырос практически на 200 млрд рублей. По данным Нацбанка, в первом полугодии татарстанцы хранили на счетах чуть более триллиона рублей. Кроме того, ускорилась и динамика привлечения средств — прирост, по данным на 1 июля, составлял 23%.

Такой результат считают прогнозируемым на фоне рекордного роста ключевой ставки. Вопреки ожиданиям банков и других участников рынка, которые в конце 2023 года рассчитывали на снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии 2024 года, регулятор не только не понизил ее, но в борьбе с инфляцией начал новый раунд повышения: ставка была поднята с 16% до 21%, нового исторического максимума.

В таких условиях банки вынуждены активно повышать ставки по депозитам. Средняя максимальная процентная ставка топ-10 кредитных организаций выросла за год почти на 7 процентных пунктов — до 21,687%.



Подробнее об историческом максимуме вкладов и прогнозах на их дальнейший рост — в материале «Реального времени».



Дарья Беззубова