Татарстанские лыжники победили в командном зачете чемпионата ПФО
Сумма баллов сборной республики — 2248 баллов
Сборная Татарстана победила в командном зачете чемпионата Приволжского федерального округа, который прошел на лыжно-биатлонной трассе в Мирном.
Татарстанские спортсмены заняли первую строчку, набрав 2248 баллов. На втором месте с большим отрывом от лидеров оказалась команда Удмуртии с 1019 баллами. Тройку сильнейших замкнул Пермский край с результатом 930 баллов.
На протяжении всех дней турнира с 4 по 9 февраля татарстанские лыжники завоевывали сразу несколько медалей в каждом виде. В первый день спортсмены завоевали 4 медали — в гонках классическим стилем на 10 и 15 км, во второй — еще 5 в спринте классическим стилем, а в третий — снова отличились в эстафетах на 7,5 км.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.