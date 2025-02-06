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Татарстанские лыжники завоевали пять медалей во второй день чемпионата ПФО

20:15, 06.02.2025

В копилке спортсменов две золотые, две серебряные и бронзовая медали

Татарстанские лыжники завоевали пять медалей во второй день чемпионата ПФО
Фото: Максим Платонов

На трассе лыжно-биатлонного комплекса в Мирном разыграли медали в спринте классическим стилем. Весь пьедестал по итогам женской гонки заняли представительницы Татарстана: победительницей стала Христина Мацокина, второе место у Алии Исрафиловой, а третье — у Ирины Ибрагимовой.

Среди мужчин сильнейшими также оказались представители Татарстана. Лучший результат показал Никита Горбунов, а вторым стал Виктор Семенов.

— Гонку оцениваю на четверочку, было достаточно тяжело. Виктор Семенов сегодня показал мне, что расслабляться на последних, решающих метрах нельзя, — поделился Никита Горбунов.

Дарья Беззубова

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