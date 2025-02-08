Татарстанские лыжники взяли четыре медали в эстафетах на чемпионате ПФО

Победа в женской и мужской эстафетах осталась за командой хозяев турнира

Фото: Михаил Захаров

Лыжно-биатлонная трасса в Мирном продолжает принимать чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. 8 февраля медали были разыграны в эстафетах на 7,5 км среди женских и мужских команд.

Золото женской гонки забрали представительницы команды «Татарстан-1», а второй состав сборной завоевал бронзу. Мужская команда «Татарстан-1» также стала победителем, а второй состав завоевал серебряные награды.



В составе команды «Татарстан-1», которая заняла первое место, бежали мастера спорта Амир Сунгатуллин, Виктор Семенов, Виктор Иванов, а также заслуженный мастер спорта Андрей Ларьков. Женскую половину команды «Татарстан-1» представляли мастера спорта Екатерина Мегедь, Ирина Ибрагимова, кандидат в мастера спорта Алия Исрафилова, а также мастер спорта международного класса Анастасия Доценко.

Дарья Беззубова