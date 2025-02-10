«Татспиртпром» заключил сделку с узбекской Toshkentvino Kombinati

Соглашение дает разрешение на розлив водки под известной маркой «Пшеничная»

Фото: Галия Шакирова

«Татспиртпром» заключил лицензионное соглашение о розливе водки под известной маркой «Пшеничная». Право на ее использование передал узбекский производитель алкоголя АО ИИ «Тошкентвино Комбинати», партнер «Татспиртпрома» по контрактному розливу в этой стране.

О том, что «Татспиртпром» готовится разливать водку под брендом «Пшеничная», стало известно из тендерной документации производителя. На портале госзакупок было опубликовано сообщение о проведении конкурса на разработку дизайн-макета этикетки для этой марки. Согласно документам, «правообладатель обязуется передать право использования на результат интеллектуальной деятельности — дизайн-макеты этикетки «Пшеничная», говорится в материалах.

Правда, законодательство Узбекистана предусматривает передачу не самого бренда, как в России, а оригинального дизайн-макета этикетки с правом хождения по месту розлива пользователя. В России правом на продажу водки «Пшеничная» по всей стране пользуется «Башспирт», заключивший лицензионное соглашение с московским заводом «Кристалл» еще в 2019 году, и второго пользователя быть не может.

Подробнее о соглашении, его условиях и планах по регистрации еще 88 марок — в материале «Реального времени».

Дарья Беззубова