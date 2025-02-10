Набережные Челны выделят 1 млрд рублей на социальную политику в 2025 году

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В Набережных Челнах в этом году на реализацию социальной политики будет направлено 999 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Основные средства, выделенные на социальные инициативы, пойдут на обеспечение горячего питания для младшеклассников — 537 млн рублей. Также предусмотрены дотации в размере 160 млн рублей для удешевления путевок в загородные и пришкольные детские лагеря.

Кроме того, 82 млн рублей будут направлены на содержание приемных детей в семьях опекунов, а 32 млн рублей — на создание рабочих мест для подростков во время каникул. Также предусмотрено 8,4 млн рублей на жилье для молодых семей. Эти меры направлены на поддержку и развитие социальной политики в Татарстане.

Напомним, что в Челнах запланировали открытие нового производства мясных полуфабрикатов. Проект, разработанный ООО «Пищевой комбинат №1», получил одобрение на заседании Инвестиционного совета под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова.



Анастасия Фартыгина