В Набережных Челнах откроют новое производство мясных полуфабрикатов за 57 млн рублей
В Набережных Челнах запланировали открытие нового производства мясных полуфабрикатов. Проект, разработанный ООО «Пищевой комбинат №1», получил одобрение на заседании Инвестиционного совета под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова.
По словам директора предприятия Андрея Ефремова, компания намерена производить мясные и мясосодержащие полуфабрикаты. Запуск нового производства намечен в течение полутора лет, а проектная мощность составит около 100 тонн продукции в месяц.
- Основными рынками сбыта станут Урал, Татарстан и Удмуртия. Мясо для производства планируется закупать у крупных российских производителей. Общие инвестиции в проект составят почти 57 млн рублей.
Напомним, что власти Буинского района Татарстана объявили о планах по строительству завода по производству подсолнечного масла мощностью 150 тонн в сутки. Глава района Ранис Камартдинов сообщил, что для реализации этого проекта потребуется около одного миллиарда рублей инвестиций.
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