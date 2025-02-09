Завтра в Татарстане ожидается туман

Фото: Михаил Захаров

В ГУ МЧС по Татарстану предупредили о тумане на территории республики 10 февраля. Сообщение об этом появилось в приложении ведомства.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 10 и 11 февраля местами возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха: ночью до -9°, днем от -2 до -7°.

Накануне ведомство сообщило, что в Мамадышском районе Татарстана возобновила свою работу ледовая переправа через реку Каму, которая соединяет село Соколка и поселок Новый Закамский.

Рената Валеева