На следующей неделе в Татарстане продолжит властвовать морозный антициклон
В Гидрометцентре рассказали о рекордно высоком атмосферном давлении
Жителей Татарстана ожидает продолжение морозной погоды под влиянием мощного антициклона. Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, несмотря на существенное понижение температур, среднесуточные показатели остаются выше многолетних значений на 4—5 градусов.
В ближайшие дни погода в регионе будет оставаться под влиянием антициклона, что приведет к рекордно высокому атмосферному давлению в Казани — до 778 мм ртутного столба. Существенных осадков не ожидается, а температурный фон еще немного понизится.
Прогноз погоды на ближайшие дни:
- 7 февраля — без осадков, ночью и утром до -14°, в низинах при прояснениях до -18°, днем от -3 до -8°;
- 8 февраля — без осадков, ночью и утром до -17°, днем от -5 до -10°;
- 9 февраля — небольшая вероятность осадков, ночью до -15°, днем от -2 до -7°.
Предварительный прогноз на начало следующей недели, 10—11 февраля:
- С ослаблением антициклона и приближением атмосферных фронтов местами возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха: ночью до -9°, днем от -2 до -7°.
По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, 2025 год ожидается как один из самых жарких на планете, с возможным попаданием в первую пятерку или даже тройку по температурным показателям.
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