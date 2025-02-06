На следующей неделе в Татарстане продолжит властвовать морозный антициклон

В Гидрометцентре рассказали о рекордно высоком атмосферном давлении

Фото: Максим Платонов

Жителей Татарстана ожидает продолжение морозной погоды под влиянием мощного антициклона. Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, несмотря на существенное понижение температур, среднесуточные показатели остаются выше многолетних значений на 4—5 градусов.

В ближайшие дни погода в регионе будет оставаться под влиянием антициклона, что приведет к рекордно высокому атмосферному давлению в Казани — до 778 мм ртутного столба. Существенных осадков не ожидается, а температурный фон еще немного понизится.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

7 февраля — без осадков, ночью и утром до -14°, в низинах при прояснениях до -18°, днем от -3 до -8°;

8 февраля — без осадков, ночью и утром до -17°, днем от -5 до -10°;

9 февраля — небольшая вероятность осадков, ночью до -15°, днем от -2 до -7°.

Предварительный прогноз на начало следующей недели, 10—11 февраля:

С ослаблением антициклона и приближением атмосферных фронтов местами возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха: ночью до -9°, днем от -2 до -7°.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, 2025 год ожидается как один из самых жарких на планете, с возможным попаданием в первую пятерку или даже тройку по температурным показателям.

Рената Валеева