В Мамадышском районе возобновила работу ледовая переправа через реку Каму

Фото: Максим Платонов

В Мамадышском районе Татарстана возобновила свою работу ледовая переправа через реку Каму, которая соединяет село Соколка и поселок Новый Закамский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Переправа будет функционировать круглосуточно и предназначена для автотранспорта с допустимой массой до 3,5 тонны.

Также ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые через реку Волгу возобновила свою работу.

Анастасия Фартыгина