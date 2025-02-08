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В Мамадышском районе возобновила работу ледовая переправа через реку Каму

14:03, 08.02.2025
В Мамадышском районе возобновила работу ледовая переправа через реку Каму
Фото: Максим Платонов

В Мамадышском районе Татарстана возобновила свою работу ледовая переправа через реку Каму, которая соединяет село Соколка и поселок Новый Закамский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Переправа будет функционировать круглосуточно и предназначена для автотранспорта с допустимой массой до 3,5 тонны.

Также ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые через реку Волгу возобновила свою работу.

Анастасия Фартыгина

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