В Мамадышском районе возобновила работу ледовая переправа через реку Каму
В Мамадышском районе Татарстана возобновила свою работу ледовая переправа через реку Каму, которая соединяет село Соколка и поселок Новый Закамский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Переправа будет функционировать круглосуточно и предназначена для автотранспорта с допустимой массой до 3,5 тонны.
Также ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые через реку Волгу возобновила свою работу.
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