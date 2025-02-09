Сегодня УНИКС встретится с «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ
Сегодня, 9 февраля, казанский УНИКС проведет матч против саратовского «Автодора» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало игры запланировано на 17.00 мск в «Баскет-Холле».
УНИКС занимает первое место в турнирной таблице, одержав победу в прошлом матче над «Пармой» (93:92). «Автодор» расположился на восьмой строчке, в предыдущей игре обыграв «Пари НН» (91:72). В текущем сезоне УНИКС уже дважды встречался с «Автодором» и одержал победы в обеих играх (84:54, 86:68).
УНИКС подходит к сегодняшней игре с серией из 15 побед подряд, что является новым клубным рекордом по продолжительности беспроигрышной серии.
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