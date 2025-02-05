Казанский УНИКС побил собственный рекорд по количеству побед к ряду в матче против «Пармы»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС обновил рекорд по количеству побед к ряду в матче с пермской «Пармой» в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ, выиграв 15-й матч. Счет составил 93:92 (20:30, 28:31, 26:11, 18:21).

Самым результативным игроком встречи стал казанский защитник — Маркос Найт. За игру он набрал 23 очка, 4 подбора и 3 перехвата. Бросок из за дуги Найта, на последних секундах четвертой четверти, позволил УНИКСу вырвать победу у пермского клуба.



В «Парме» самым эффективным игроком в команде стал Алекс Хэмилтон, набрав 16 очков и осуществив один подбор и два перехвата.

Напомним, что следующая игра казанцев состоится в воскресенье, 9 февраля, с саратовским «Автодором».

Анастасия Фартыгина