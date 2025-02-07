В Татарстане планируют создать аэрополис стоимостью почти в 1 трлн рублей к 2100 году

В Нижнекамске на территории вокруг аэропорта «Бегишево» наметили строительство аэрополиса, общая стоимость которого составит 998,4 млрд рублей. Об этом сообщили на Международном архитектурном форуме «Казаныш».

Проект предполагает развитие территории площадью 1,9 тыс. гектаров к 2100 году и строительство недвижимости общей площадью 4,8 млн кв. м. Ожидается, что реализация проекта создаст около 30 тыс. рабочих мест и привлечет 45 тыс. студентов.

В рамках аэрополиса планируется создать кластеры различных типов, включая производственно-логистический, выставочный, культурно-развлекательный, деловой, торговый, медицинский, гостиничный и транспортно-логистический.

В будущем также предусмотрено строительство жилого микрорайона. Из общего объема инвестиций 698,9 млрд рублей будут составлять частные вложения.

Напомним, что в Казани может появиться крупнейший в Европе центр экстремальных водных видов спорта, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

Анастасия Фартыгина