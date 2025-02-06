В Казани построят крупнейший в Европе экстрим-центр водных видов спорта

Фото: предоставлено на Международном архитектурно-строительный форуме "Казаныш"

В Казани может появиться крупнейший в Европе центр экстремальных водных видов спорта, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

Ильсур Метшин на открытии IV Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш» призвал обмениваться лучшими практиками в развитии городов. В качестве главной темы он назвал градостроительное развитие водной территории Казани.



Новый комплекс, расположенный на полуострове Локомотив, займет площадь 5,5 тыс. квадратных метров и будет работать круглый год.

Создание экстрим-центра является частью программы «Казань — город на воде», разработанной Институтом развития Казани. Метшин подчеркнул, что проект станет водным аналогом экстрим-парка «Урам», открытого в 2021 году.

— Казани необходим специализированный центр для профессиональных спортсменов и молодежи, которая только начинает заниматься водными видами спорта. Мы планируем создать объект по международным стандартам, где будут проводиться престижные соревнования под эгидой спортивных федераций, — добавил мэр.

предоставлено на Международном архитектурно-строительный форуме "Казаныш"

В центре запроектированы:

крытые бассейны с флоу-райдерами для создания искусственных волн;

зоны с тренажерами для отработки сложных элементов;

площадки для массовых мероприятий.

Также предусмотрены офисы спортивных ассоциаций, торговые площади и зоны для проката инвентаря. На набережной рядом с комплексом планируется обустроить пляжи и спортивные площадки для летних тренировок.



Анастасия Фартыгина