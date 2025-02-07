Лучший бомбардир КХЛ канадец Ливо намерен получить российское гражданство

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо хочет получить российское гражданство. Об этом сообщил агент игрока Иван Ботев. Канадский форвард является лучшим снайпером и бомбардиром текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Да, у нас есть желание получить российский паспорт. А дальше все будет зависеть от различных обстоятельств, — цитирует Ботева «Чемпионат».

Контракт Ливо с «Салаватом Юлаевым» истекает по окончании нынешнего сезона. По сведениям некоторых источников, казанский «Ак Барс» рассчитывает подписать игрока в межсезонье. Агент Ливо заявил, что хоккеист намерен остаться в России еще на два года.

— Нет, мы хотим остаться в КХЛ на следующие два года. Просто будем решать, в какой команде продолжим карьеру. Это станет известно исходя из проведенных переговоров, — сказал Ботев.

Ливо проводит свой второй сезон в КХЛ, в составе «Салавата Юлаева» форвард забил 40 голов и отдал 23 голевые передачи в текущем розыгрыше турнира. Канадец лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов чемпионата.

Зульфат Шафигуллин