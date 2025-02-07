World Aquatics снова расширила список российских спортсменов до 110 человек

Фото: Динар Фатыхов

В Женеве расширили список российских спортсменов, получивших нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), с 50 до 110 представителей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Недавно нейтральный статус был присвоен нескольким пловцам на открытой воде, в том числе Денису Адееву, Екатерине Сорокиной, Анне Тулуповой, Маргарите Ершовой, Владимиру Иванову, Никите Хотько, Софье Колесниковой, Полине Козякиной, Яне Курцевой и Владиславу Утробину. В новом списке учтены также представители технического персонала.

Спортсменам из России разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics исключительно в нейтральном статусе, при этом им запрещено ассоциировать себя с Российской Федерацией или национальными организациями.

На прошедшем в декабре чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште российские спортсмены завоевали 6 золотых и 4 серебряные медали, заняв второе место в неофициальном медальном зачете, что стало значимым возвращением на международную арену после трехлетнего перерыва, вызванного санкциями.

Анастасия Фартыгина