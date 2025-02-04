World Aquatics расширила список российских спортсменов до 50 человек

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила список российских спортсменов и тренеров, получивших нейтральный статус, увеличив его до 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

В новый список вошли 19 спортсменов, среди которых выделяется бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Александр Бондарь.

Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях World Aquatics только в нейтральном статусе, что подразумевает запрет на ассоциацию с Россией и ее национальной федерацией.

На декабрьском чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште российские атлеты продемонстрировали высокие результаты, завоевав 6 золотых и 4 серебряные медали, что позволило им занять второе место в неофициальном медальном зачете. Этот чемпионат стал первым для россиян после трехлетнего перерыва, вызванного санкциями.



Накануне глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш высказался за допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.



Анастасия Фартыгина