Выступление Путина по поводу крушения самолета AZAL не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует выступать с заявлением по поводу крушения самолета Embraer 190 компании AZAL недалеко от Актау.
- Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что Баку якобы рассматривает возможность подачи иска в международный суд в связи с трагедией, напоминает РИА «Новости».
— Нет, не планируется, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, самолет AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации казахстанского МЧС, выжили 29 человек, среди которых, по данным посольства России, девять россиян. Всего в списках пассажиров значилось 16 граждан РФ.
Министерство транспорта Казахстана ранее опубликовало предварительный отчет по расследованию катастрофы. В ведомстве подчеркнули, что информация, содержащаяся в предварительном отчете, может быть уточнена и дополнена. Окончательный отчет будет подготовлен по завершении всех необходимых работ.
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