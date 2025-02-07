Выступление Путина по поводу крушения самолета AZAL не планируется

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует выступать с заявлением по поводу крушения самолета Embraer 190 компании AZAL недалеко от Актау.

Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что Баку якобы рассматривает возможность подачи иска в международный суд в связи с трагедией, напоминает РИА «Новости».

— Нет, не планируется, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, самолет AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации казахстанского МЧС, выжили 29 человек, среди которых, по данным посольства России, девять россиян. Всего в списках пассажиров значилось 16 граждан РФ.

Министерство транспорта Казахстана ранее опубликовало предварительный отчет по расследованию катастрофы. В ведомстве подчеркнули, что информация, содержащаяся в предварительном отчете, может быть уточнена и дополнена. Окончательный отчет будет подготовлен по завершении всех необходимых работ.

Рената Валеева