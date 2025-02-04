В обломках самолета AZAL обнаружены отверстия и посторонние объекты в корпусе

Фото: Максим Платонов

В ходе первоначального осмотра корпуса потерпевшего крушение вблизи аэропорта Актау самолета AZAL специалисты обнаружили многочисленные отверстия и посторонние металлические объекты. Об этом говорится в предварительном отчете о расследовании причин авиакатастрофы, опубликованном Министерством транспорта Казахстана.

— Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму, — говорится в отчете.

Специалисты также обнаружили «ряд посторонних металлических объектов», фотографии которых приложены к отчету, указывает ТАСС.

— Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы, — подчеркивается в документе.



Согласно отчету, экипаж потерпевшего крушение в Казахстане борта AZAL сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел. Большинство повреждений самолета AZAL сосредоточены в киле и стабилизаторе.

Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В результате трагедии погибли 38 человек.

Рената Валеева