Россияне ежемесячно тратят на онлайн-покупки почти 15 тыс. рублей

Фото: Мария Зверева

В среднем россияне тратят на онлайн-покупки 14,7 тыс. рублей каждый месяц. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Уточняется, что большинство респондентов (54%) ежемесячно тратят на онлайн-покупки до 10 тыс. рублей.

— Четверть россиян (25%) отметили, что их сумма на покупки в интернете в месяц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Каждый десятый (10%) респондент тратит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц, 5% опрошенных — от 30 тыс. до 40 тыс. Более 70 тыс. рублей в месяц уходит на покупки у 2% россиян, — сказано в исследовании.

Одежду и обувь покупают онлайн 78% опрошенных. Также в топ популярных категорий вошли «Подарки» (61%) и «Красота, здоровье и спорт» (61%).

Напомним, жители Казани в среднем выделяют 14% своей зарплаты на онлайн-покупки, согласно результатам опроса Avito. Более четверти респондентов (27%) совершают интернет-шопинг несколько раз в месяц, а 20% делают это по мере необходимости.

Елизавета Пуншева