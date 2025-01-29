Жители Казани в среднем выделяют 14% своей зарплаты на онлайн-покупки

Фото: Мария Зверева

Жители Казани в среднем выделяют 14% своей зарплаты на онлайн-покупки, согласно результатам опроса Avito. Более четверти респондентов (27%) совершают интернет-шопинг несколько раз в месяц, а 20% делают это по мере необходимости.

В среднем казанцы приобретают товары и услуги в интернете один раз в неделю.

Наиболее популярными платформами для покупок являются классифайды и маркетплейсы, на которых совершают покупки 91% опрошенных. Сервисы доставки продуктов питания занимают второе место с 39%, а специализированные сайты магазинов — третье с 27%. Наименее популярны стриминговые сервисы, где покупки совершают лишь 10% респондентов.

Среди участников опроса 37% ежемесячно тратят от 5% до 15% своей зарплаты на онлайн-шопинг, тогда как 31% готовы выделить от 15% до 25%.

Влияние скидок и специальных предложений на решение о покупке отмечают 44% опрошенных, хотя 7% считают их несущественными. Большинство (58%) узнают о скидках через рекламу на классифайдах и маркетплейсах, другие источники включают рекомендации друзей и родственников (33%), социальные сети (25%) и телевидение (20%).

Анастасия Фартыгина