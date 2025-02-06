«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», прервав 11-матчевую серию побед соперника

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» победил в Казани «Автомобилист» со счетом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала 11-матчевую победную серию соперника в чемпионате.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Семенов, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Семен Кошелев. У «Автомобилиста» единственный гол забил Брукс Мэйсек. Форвард «Ак Барса» Артем Галимов впервые в карьере набрал 50 очков за сезон в КХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Автомобилист» до игры в Казани выиграл 11 матчей подряд. Команда Николая Заварухина не проигрывала в чемпионате с 5 января. «Ак Барс» вышел на единоличное второе место в Восточной конференции, набрав 72 очка в 52 матчах. У «Автомобилиста» осталось 70 баллов.



Следующий матч «Ак Барс» проведет 11 февраля в Казани с нижегородским «Торпедо».

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 Семенов (Терехов, 08:05)

2:0 Галимов (Яшкин, Пустозеров, 17:48, 5х4)

2:1 Мэйсек (Да Коста, Голышев, 18:40)

3:1 Яшкин (Семенов, Галимов, 22:51, 5х4)

4:1 Кошелев (Билялов, Семенов, ПВ).

В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина после первого раунда, уступив «Автомобилисту».

Зульфат Шафигуллин