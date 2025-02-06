В Татарстане началась реставрация дома Каюма Насыри

В Зеленодольском районе Татарстана стартовали работы по реставрации дома, где родился татарский ученый, писатель и просветитель Каюм Насыри. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН республики.

Само здание, ныне являющееся частью архитектурно-этнографического комплекса, пройдет полную реставрацию. Планируется обновление фасадов, восстановление декоративных элементов, замена аварийных участков обшивки стен, а также оконных заполнений на основе исторических образцов. Также предусмотрены работы по ремонту внутренней отделки и обновлению инженерных коммуникаций.

По словам председателя Комитета по охране объектов культурного наследия республики Ивана Гущина, первым шагом станет укрепление крыши с заменой кровельного покрытия, а также ремонт деревянных полов и реставрация старинной печи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Финансирование работ уже обеспечено из республиканского бюджета.

В рамках проекта также запланировано благоустройство прилегающей территории. Это включает вертикальную планировку участка, устройство отмосток, мощение двора натуральным камнем и восстановление хозяйственных построек и ворот.

Дом Каюма Насыри представляет собой яркий пример провинциальной архитектуры XIX—XX веков. Он был перевезен из деревни Малые Ширданы в 1947 году. В следующем году исполняется 200 лет со дня рождения Насыри, который стал автором более 40 научных трудов и издателем первой татарской энциклопедии, внес неоценимый вклад в создание светского образования своего народа.

Напомним, что Банк России 15 января 2025 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Ученый-просветитель Каюм Насыри, к 200-летию со дня рождения» из серии «Выдающиеся личности России».



Анастасия Фартыгина