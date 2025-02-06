В Татарстане на 78,5 млн рублей закупят 411 упаковок иммунодепрессанта
ГУП «Таттехмедфарм» объявил о планах закупить 411 упаковок иммунодепрессанта «Экулизумаб» на сумму 78,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Иммунодепрессант является необходимым препаратом и используется для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии — заболевания, при котором в организме происходит разрушение эритроцитов, что приводит к недостаточному количеству здоровых клеток для эффективного снабжения тканей кислородом.
Согласно условиям контракта, поставщик не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, что обеспечивает дополнительные гарантии качества и надежности поставок.
Накануне Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в состав научно-технологического центра, созданного для развития мРНК-технологий в России. Основная задача нового консорциума заключается в разработке инновационных лекарств, в том числе для лечения онкологических заболеваний.
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