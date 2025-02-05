КФУ стал участником нового центра по разработке лекарств от онкологии

Фото: Михаил Захаров

Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в состав научно-технологического центра, созданного для развития мРНК-технологий в России. Это решение было принято после подписания распоряжения председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Основная задача нового консорциума заключается в разработке инновационных лекарств, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Инициатором создания центра выступил Минздрав, работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

По словам директора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова, университет будет заниматься проведением доклинических исследований на опухолевых клетках. В этом процессе примут участие студенты и аспиранты института.

Научно-технологический центр будет также включать 17 научных организаций, среди которых Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, который станет головной организацией проекта.

В ближайшее время планируется разработка программы деятельности центра на 2025—2030 годы, а также формирование научно-технического совета и его состава.

Анастасия Фартыгина