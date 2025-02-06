Рыжиков рассказал, за счет чего «Рубин» впервые стал чемпионом России

Фото: Динар Фатыхов

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, за счет чего казанскому клубу удалось в 2008 году впервые завоевать чемпионский титул в России. По его словам, тренер Курбан Бердыев смог объединить футболистов в единый коллектив.

— С одной стороны, у нас была очень мастеровитая команда: Ребров и Семак, Карадениз и Милошевич, Козко и Шаронов, пришедший Адамов. Но грех сейчас будет не вспомнить остальных: Хасана Кабзе и Степана Томаса, двух грузин Дато Квирквелию и Лашу Салуквадзе, Андрея Федорова. Это была команда из людей с опытом Лиги чемпионов, которые не кичились им, а становились примером на поле, воплощая идеи тренерского штаба, сплав опыта и молодости, как те же два Александра — Бухаров и Рязанцев.

Очень важно, что Курбан Бекиевич со своим штабом смог объединить всех в один очень боевитый коллектив. В итоге мы бились друг за друга, за победы в каждом матче, вытаскивая отдельные игры на зубах, включая не только мастерство, но и взаимовыручку, и чемпионский характер на 100 процентов, — сказал Рыжиков в интервью «Реальному времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

«Рубин» впервые стал чемпионом России в 2008 году под руководством тренера Курбана Бердыева. В следующем сезоне казанский клуб повторил чемпионское достижение, завоевав второй титул в РПЛ подряд. Также команда Бердыева выиграла Кубок России и дважды стала обладателем Суперкубка страны.

Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 годы, установив несколько рекордов клуба. Вместе с казанцами вратарь дважды стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка и Суперкубка России.

Зульфат Шафигуллин