Экс-вратарь Рыжиков: «Не замечал административной поддержки «Зенита»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков заявил, что не ощущал административной поддержки «Зенита» в матчах чемпионата России. По его словам, исход встречи решается на футбольном поле, а не за его пределами.

При этом Рыжиков считает, что может не знать некоторые вопросы относительно теневых дел в российском футболе.

— Если Анатолий Федорович Бышовец говорил, что итоги футбола решаются в кабинетах, я все же склонен думать, что его итоги решаются на поле. Может быть, я много чего не знаю, но для меня на поле есть 22 человека плюс три судьи, которые совокупно и решают, каким в итоге будет счет на табло. Причем дополню, что я не замечал административной поддержки «Зенита» ни в тот год, про итоги которого сказал, ни в следующий, когда в конкурентах у нас значился «Спартак», — сказал Рыжиков в интервью «Реальному времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

«Рубин» стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) дважды — в 2008 и 2009 годах. Также казанский клуб выиграл Кубок России (2011/12) и два раза Суперкубок страны (2010, 2012). Рыжиков поучаствовал во всех чемпионских титулах «Рубина», выступая за команду с 2008 по 2018 годы.



На прошлой неделе стало известно о получении экс-вратарем тренерской лицензии высшей категории. Отныне Рыжиков сможет работать главным тренером в клубах РПЛ, а также в командах — участниках еврокубков.

Зульфат Шафигуллин