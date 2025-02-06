Трамп подписал указ о запрете трансгендеров на женских соревнованиях

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий сменившим пол мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, поддерживая идею, что женские виды спорта должны быть исключительно для женщин. Об этом сообщили в C-SPAN.

В своей речи он обвинил предшествующую администрацию в поддержке «радикальных левых идей» и попытках отвергнуть концепцию биологической половой принадлежности.

Указ также включает меры против американских учебных заведений, допускающих участие биологических мужчин в женских соревнованиях, включая лишение федерального финансирования.

Трамп заявил, что подобные действия необходимы для восстановления справедливости в женском спорте и ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная студенческая атлетическая ассоциация последуют его указаниям, но не уточнил, как это повлияет на правила проведения Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, что спортсменка из Алжира, провалившая гендерный тест, стала олимпийской чемпионкой по боксу. Позже в Европе посчитали необходимым забрать у боксерши Иман Хелиф золотую медаль Олимпийских игр после гендерного скандала.

