Спортсменка из Алжира, провалившая гендерный тест, стала олимпийской чемпионкой по боксу

Фото: Динар Фатыхов

На олимпийских играх, которые проходят в эти дни в Париже, представительница Алжира Иман Хелиф завоевала золотую медаль в соревнованиях по боксу среди женщин в весовой категории до 66 кг. В финальном поединке она одержала победу над спортсменкой из Китая Ян Лю.

Однако путь к этой победе был непростым для Хелиф. Прошлой весной на чемпионате мира в Нью-Дели она была дисквалифицирована после гендерного теста. Причиной стал повышенный уровень тестостерона в крови, что указывает на наличие у спортсменки XY-хромосом.

Решение о дисквалификации было вынесено Международной ассоциацией бокса (IBA). В 2023 году эта организация была исключена из олимпийского движения, и теперь олимпийские соревнования по боксу проводятся подразделением Международного олимпийского комитета. Несмотря на предыдущие события, МОК не стал препятствовать участию Хелиф в Олимпийских играх.