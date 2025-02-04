В России создали центр разработки инновационных лекарств от онкологии
В России создали научно-технологический центр развития технологий матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК), целью которого станет разработка инновационных лекарств, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Новый центр будет работать в формате консорциума без образования юридического лица, объединяя 17 научных организаций.
Среди участников:
- Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина;
- Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова;
- Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова;
- главной научной организацией станет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
— Центр обеспечит комплексное развитие направления по разработке и производству инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики тяжелых заболеваний, — подчеркнули в кабмине.
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