В России создали центр разработки инновационных лекарств от онкологии

Фото: Максим Платонов

В России создали научно-технологический центр развития технологий матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК), целью которого станет разработка инновационных лекарств, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новый центр будет работать в формате консорциума без образования юридического лица, объединяя 17 научных организаций.

Среди участников:

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина;

Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова;

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова;

главной научной организацией станет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

— Центр обеспечит комплексное развитие направления по разработке и производству инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики тяжелых заболеваний, — подчеркнули в кабмине.



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Анастасия Фартыгина