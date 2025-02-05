Хосе Пастор Верчили стал новым тренером по физподготовке в «Рубине»

Фото: Динар Фатыхов

Хосе Пастор Верчили стал новым тренером по физподготовке казанского ФК «Рубин» и уже провел свою первую тренировку с командой. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Верчили, уроженец провинции Валенсия, обладает значительным опытом работы в Испании и странах бывшего СССР, в том числе выиграл шесть трофеев чемпионата Белоруссии с БАТЭ.

Профессиональным футболом Верчили не занимался, но он получил высшее образование по специальности «тренер по физической подготовке» и проработал 11 лет в академии «Вильярреала».

Ранее он также занимал должности в «Кубани», «Ростове», «Карпатах» и «Леванте», а последние три года работал в тренерском штабе «Динамо», откуда ушел в 2023 году.

Напомним, что «Рубин» принял решение расторгнуть контракт с предыдущим тренером по физподготовке Хавьером Нойей.



Анастасия Фартыгина