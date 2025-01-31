ФК «Рубин» расторг контракт с тренером по физподготовке Хавьером Нойей

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» и тренер по физподготовке Хавьер Нойя приняли решение расторгнуть контракт по соглашению сторон. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Специалист покидает команду после более чем шестилетней работы в Казани.

Ранее Хавьер не присоединился к команде на тренировочных сборах в Турции.

— На данный момент Хавьер действительно не находится с командой на сборах. Но клуб с ним в диалоге, он находится на связи. Как только будет информация о его будущем, мы доведем ее на наших ресурсах, — заявили в пресс-службе, оставив открытым вопрос о причинах отсутствия специалиста.

Анастасия Фартыгина