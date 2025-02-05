В Евролиге не изменили позицию по допуску баскетбольных клубов из России

Фото: Максим Платонов

Позиция баскетбольной Евролиги по вопросу возвращения российских клубов к участию в турнире остается неизменной. Об этом сообщили в пресс-службе Евролиги в ответ на запрос ТАСС.

— Евролига постоянно мониторит ситуацию, но на данный момент никаких изменений в вопросе возвращения российских клубов [к участию в турнире] нет, — заявили в организации.

Напомним, что российские баскетбольные клубы были отстранены от участия в Евролиге с 2022 года в связи с событиями на Украине.

Накануне международная федерация хоккея (IIHF) официально продлила срок отстранения сборной России от мировых турниров. Российская национальная команда пропустит два ближайших чемпионата мира. Аналогичные ограничения распространены и в отношении сборной Белоруссии по хоккею.

Рената Валеева