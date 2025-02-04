IIHF официально сообщила о продлении отстранения сборной России по хоккею

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация хоккея (IIHF) официально продлила срок отстранения сборной России от мировых турниров. Российская национальная команда пропустит два ближайших чемпионата мира.

Аналогичные ограничения распространены и в отношении сборной Белоруссии по хоккею.

— Поскольку текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех, ИИХФ должна сохранить текущий статус-кво до дальнейшего уведомления, — говорится в официальном сообщении федерации.

Следующее рассмотрение вопроса о возвращении сборной России на чемпионаты мира пройдет в мае 2026 года на очередном собрании IIHF.

Российские хоккейные команды отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин