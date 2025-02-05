Интерес горожан к сельской жизни в Татарстане вырос на 13%

Лидером по приросту гостей из городов стало село Тетеево Лаишевского района

Фото: Галия Шакирова

В Татарстане наблюдается рост интереса жителей городов к сельской жизни. С начала зимы количество горожан, посещающих небольшие поселения республики, увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая активность наблюдается в выходные дни. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «МегаФона».



Лидером по приросту гостей из городов стало село Тетеево Лаишевского района, расположенное вблизи Волги. Количество приезжих здесь увеличилось в три раза. Село Салауши Агрызского района продемонстрировало двукратный рост горожан. Исенбаево в том же районе заняло третье место по динамике, нарастив число посетителей на 79%.

Пик посещаемости сельских территорий приходится на выходные дни. Количество приезжих увеличивается уже в пятницу, а в субботу и воскресенье превышает средние показатели недели на 10%.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— С развитием технологий сельские каникулы часто превращаются в сельские будни. Суммарный интернет-трафик гостей в поселках, деревнях и селах республики увеличился на 20%. Наличие связи и доступа к интернету делают пребывание за городом привлекательным вариантом для тех, кто стремится к гармонии с природой и одновременно не желает отказываться от преимуществ использования цифровых сервисов, — прокомментировал директор компании в Татарстане Михаил Русинов.

Рената Валеева