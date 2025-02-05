Тренер по армрестлингу Камалов: «Сейчас Кавказ побаивается сборную Татарстана»

Фото: предоставлено Радиком Камаловым

Тренер по армрестлингу Радик Камалов рассказал о развитии армспорта в Татарстане. По его словам, татарстанские спортсмены вышли в число лидеров в стране.

— Сборная Татарстана считается одной из сильнейших в стране. Мы чуть-чуть отстаем от команды республики Северная Осетия — Алания, они уже многие годы номер один в России. Когда я начинал, то замечал, насколько нашим спортсменам сложно конкурировать с Кавказом. Мы морально не были готовы с ними биться.

— А сейчас?

— Сейчас Кавказ побаивается сборную Татарстана. Наша красно-зеленая футболка с надписью «Татарстан» на спине — уже марка качества. Я своим ребятам говорю: «Вы должны понимать, что вы представляете сильнейшую сборную, вам это дает плюс десять баллов к силе». Слава Аллаху, мы сейчас командой привозим с соревнований больше медалей, чем некоторые сборные других регионов, — сказал Камалов в интервью «Реальному времени».

Радик Камалов — тренер из Чистополя, воспитавший множество чемпионов мира и Европы. Третий год подряд уроженца Татарстана признают лучшим тренером России по армрестлингу.

Полностью интервью с Радиком Камаловым можно прочитать в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин