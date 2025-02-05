Радик Камалов: «Сейчас Кавказ побаивается сборную Татарстана, красно-зеленая футболка — марка качества»

Интервью с тренером по армрестлингу из Татарстана, который третий год подряд признается лучшим в России

Фото: предоставлено Радиком Камаловым

Преподаватель чистопольской спортивной школы «Батыр» Радик Камалов третий год подряд удержал звание лучшего тренера по армрестлингу в России. За свою тренерскую карьеру он воспитал десятки чемпионов мира и Европы, его воспитанники считаются лучшими на мировом уровне. Как татарстанскому тренеру удается удерживать столь высокий уровень, какими методами пользуется и что считает важным для каждого спортсмена — читайте в интервью «Реальному времени».

Окружающие добавляли: «У Камалова нет будущего в спорте, морально слабый»



— Радик, поздравляю с очередным, третьим по счету, званием лучшего тренера по армрестлингу в России. За счет чего вам удается удерживать этот титул несколько лет подряд?

— Спасибо за поздравления. Главное — это произошло за счет выступления моих спортсменов, учеников. Там балловая система, где подсчитываются результаты выступлений воспитанников каждого тренера в течение года. Учитываются в основном всероссийские соревнования, первенства и чемпионаты России, международные старты. Рейтинг постоянно опубликовывается на сайте федерации, баллы постоянно меняются, и тренеры это отслеживают. До декабря я шел вторым, меня опережал тренер из Белгорода. Затем мои спортсмены удачно выступили на соревнованиях в Калмыкии, и я выиграл зачет. Но для того, чтобы стабильно показывать хорошие результаты, нужно усиленно тренироваться спортсменам, тренеру правильно ставить тренировочный процесс, давать нужные упражнения и направлять воспитанников в нужном направлении.

— А как вы сами пришли в армрестлинг, что вас привлекло?

— Впервые свои силы в армрестлинге попробовал в шестом классе, хотя изначально пришел на борьбу. Позанимался два-три месяца, но сломал ключицу, наложили гипс, после чего родители настояли на моем уходе из этого вида спорта. Потом в восьмом классе был момент, когда мы с друзьями ходили на спортивную площадку, проходили лесенку на подтягивании. У меня никак не получалось, просто висел, как селедка. Хотя силы были, хорошо отжимался, но с остальным была беда, даже с прыжками на скакалке. Осенью пошел в тренажерный зал, где тренер помог мне поправить некоторые вещи в подготовке. А весной на спортплощадке я уже опережал всех ребят в лесенке.

предоставлено Радиком Камаловым

— А как оказались в армрестлинге?

— Как-то на Сабантуе увидел столы для армрестлинга и решил поучаствовать. Занял среди взрослых мужчин третье место. На следующий день пришел в школу за грамотой, а там только открывалась секция по армспорту. Директор, который вручал награду, позвал попробовать свои силы на занятиях. Это было в 2001 году, и с тех пор меня затянуло в армрестлинг.

— Сразу начало получаться?

— В первые три года вообще ничего не получалось. Не мог справиться с внутренним волнением, что очень важно в единоборствах. На третий год пошли результаты, хотя иногда проскальзывала мысль бросить свои занятия. Близкие иногда меня не понимали, говорили: «Столько лет ходишь, ничего не получается, на соревнования едешь — проигрываешь». Окружающие тоже добавляли: «У Камалова нет будущего в спорте, морально слабый». Меня это зацепило, захотел доказать, что я не безвольный мешок. Получил дополнительную мотивацию, стимул. И мне кажется, карьера моя вышла успешной.

предоставлено Радиком Камаловым

«Ошибочно считать армрестлинг «борьбой пьяных мужчин»

— Армрестлинг довольно специфичный вид спорта. Люди столько времени занимаются, а потом на соревнованиях могут проиграть в первом же спарринге и, получается, ради нескольких секунд приезжали на турнир. Не обидно так вылетать?

— Немного не так, а до второго поражения. После первого проигрыша спортсмен выбывает в группу Б, где уже нельзя проигрывать, иначе вылет. И есть ведь еще соревнования на другую руку. Провел два поединка с левой, пошел на другую руку — еще минимум два поединка. В этом плане наш спорт интересен тем, что в отличие от других единоборств у тебя остается возможность отыграться. Еще одна особенность — время. Если у тебя что-то не получается, то ты должен за долю секунд перестроить тактику поединка. У нас быстротечный вид спорта, где надо уметь быстро принимать решения. И это затем откликается в жизни, помогает в сложных ситуациях.

— Как готовиться к соревнованиям по армрестлингу?

— Спортсмен готовится продолжительное количество времени. Если ты знаешь основных соперников, то готовишься именно под них, находишь слабые стороны, выстраиваешь технику так, чтобы использовать эту слабость, а они не смогли воспользоваться своей силой. Ошибочно считать армрестлинг «борьбой пьяных мужчин». Здесь столько нюансов, мелочей и тонкостей, что сложно выбиться в чемпионы. Если просто бороться, используя силу, то высоких результатов по карьере не добьешься.

— В основном в армрестлинге чего больше — техники или силы? Можно ли побеждать только за счет техники?

— Понятно, что без силы вообще никак. Если ты очень техничный, то можешь добиться результата с некоторыми соперниками. Но когда против тебя выходит сильный спортсмен, имеющий определенные технические навыки, тебе с ним будет сложно. То же самое работает в обратную сторону. Да, ты можешь силой выиграть физически слабых соперников, но проиграешь более слабому спортсмену, владеющему техникой ведения поединка. А еще важна скорость реакции, ты должен первым среагировать на команду судьи. Все работает в сумме.

«Мой принцип — не навредить человеку»

— Как проходит ваш тренировочный процесс? Есть ли определенные этапы подготовки спортсмена?

— Зависит от обстоятельств. Допустим, приходит ребенок 12 лет, с ним занятия проходят больше на ковре, тренируем борцовские моменты. Вначале учится управлять своим телом, развиваем координацию — это прыжки на одной ноге, гусиный шаг и так далее. После развития общей физической силы тихонечко подводим его к столу, начинаем изучать технику, обучаем опасным видам борьбы, при которых можно получить травму. С годами, повзрослев, ученик переходит из игрового зала в «тренажерку». Взрослые спортсмены уже сразу начинают тренироваться с отягощениями, развивают ОФП, тренируют все тело.

Сергей Манаков

— Логичное распределение нагрузки.

— У меня принцип такой — не навредить человеку. Считаю, что спортсмен должен быть развит гармонично. Я объясняю, что важен не только спортивный результат. Допустим, с девочками. Да, не так важно в армрестлинге тренировать ноги, делать приседания. Но это важно для них в жизни, чтобы девочки были красивыми. Говорю, что они в будущем должны нравиться своему мужу. Поэтому даю и те упражнения, которые в армрестлинге не нужны, но они положительно сыграют на их внешности. Карьера рано или поздно закончится, надо быть готовым к жизни вне спорта.

— Как проходит тренировка взрослых спортсменов, участвующих на крупных соревнованиях?

— Для таких взрослых спортсменов обязательно делать специальные упражнения, без которых невозможно добиться чего-либо значимого в армрестлинге. Они ходят в тренажерный зал, делают ОФП. Также в тренировочный процесс включаем кардионагрузку, в основном играем футбол, там легкие работают по-другому. Чем выше уровень спортсмена, тем больше даем специальных упражнений, закладывая ОФП уже в межсезонье.

— Психологическая подготовка присутствует?

— Это играет ключевую роль в подготовке спортсмена. Ведется постоянная беседа во время тренировочного процесса, до и во время соревнований. Одно дело подготовиться физически, а другое морально быть готовым. Особенно когда тебе противостоит статусный соперник, один из лидеров страны. Это большая ответственность и важно не сломаться психологически.

— Вы про боязнь соперника?

— Отчасти да. Тренерскую карьеру я начал сразу с закладки моральной подготовки спортсменов. Психологически настраивал воспитанников, объяснял, что они такие же люди, так же готовятся, им не стоит бояться соперников. Все боялись спортсменов с Кавказа. Но многое зависит от тебя, твоей подготовки. Не надо никого бояться, нужно настроиться, подойти к столу и приложить все свои знания и умения. Не получилось — ничего страшного, будем дальше готовиться. Больше обидно, когда ты знал, что мог добиться большего, но не сделал этого из-за моральной слабости, не выложился на все 100 процентов.

«Как тренер, ты обязан найти подход к воспитаннику»

— В бытность спортсменом эти моменты в подготовке казались менее важными?

— Я сделал акцент на этом аспекте работы по одной простой причине. Будучи спортсменом, я три первые года не мог справиться с внутренним волнением. Мне не могли объяснить, как перебороть себя, говорили, что со временем разберешься, справишься. Но каждому спортсмену нужен свой подход. Каждого надо мотивировать по-своему, единого рецепта успеха не существует.

предоставлено Радиком Камаловым

— Как относятся ваши воспитанники к подобной моральной подготовке?

— Ребята сами говорят, что этот аспект им важен. Бывают случаи, когда из-за финансовых сложностей я не могу поехать на соревнования. В октябре, например, воспитанники поехали без меня в Екатеринбург. И одна девочка проиграла, хотя она мастер спорта, первая в России, чемпионка. А тут — проиграла. Спрашиваю, почему так? А она: мне вас не хватило, ваших слов и поддержки. Или вот, у меня есть девушка, мастер спорта международного класса, чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, одиннадцатикратная чемпионка России, мировая известность, ее многие знают. Вижу — не может настроиться, пелена перед глазами. Когда человек переживает, у него глаза становятся такими зеркальными маленькими с блестящими зрачками. Подхожу, спрашиваю: «Ты что горишь?» — она поняла, что волнуется, но сказала, как стойкий боец: «Нет, все нормально». И тут же пелена исчезает, выходит к столу и побеждает. Присутствие тренера тоже многое решает.

— Мощно!

— Кому-то одного вопроса, одного взгляда достаточно. А есть сложные жизненные ситуации или иные случаи, когда надо работать со спортсменом особенно внимательно. В такие моменты нужен другой подход, более тонкий. Как тренер, ты ищешь ключи к воспитаннику, должен знать, на что делать акцент при общении.

— Разговоры после поражений — тоже в эту «копилку»?

— Разговор обязательно состоится, с кем-то сразу, а с кем-то позже. После каждого старта у нас идет разбор ошибок, почему так произошло, что не получилось. Вначале спрашиваю: «Как ты думаешь, почему не получилось, чего не хватило?» Потом спортсмен высказывает свое мнение, а я преподношу то, что сам увидел.

«Спортсмен должен уметь управлять своим телом»

— Как вы оказались в Чистополе после окончания спортивной карьеры? Что вас заставляет работать в районе, вдали от Казани?

— Мне самому нравится жить в небольшом городе. В Казани суета, хаотичная жизнь, практически не спишь с этими вечными поездками по городу от дома до работы и обратно. И плюс отношение к неолимпийским видам у нас второстепенное. Из Казани у меня предложений не было, там нет как такового отделения армрестлинга, только в районах, да и то не во всех.

— Хотя армспорт достаточно дешевый вид спорта. Нашел зал, поставил тренажеры, столы и готово.

— Да, не как тот же хоккей. Там и амуниция дорогая, и лед постоянно надо поддерживать. А ведь армрестлинг отличный вид спорта для физического воспитания детей.

Сергей Манаков

— Но многое зависит и от тренера.

— В этом плане — да, есть некоторые проблемы. Я иногда наблюдаю в районах, как тренеры работают только на результат. Ребенок пришел в десять лет — сразу дают гантели, качают руки, а всесторонней работы над телом не ведется. Пришли недавно пару «качков» ко мне в зал: у них есть сила базовых упражнений, а координация слабенькая. Им сложно на одной ноге прыгать, зал на коленях пробежаться не могут и даже с «гусиным шагом» возникают сложности. А я считаю, что спортсмен, да и любой человек, должен уметь управлять своим телом. Это может понадобится тебе всего раз в жизни, но ты избежишь серьезных травм.

«Сигареты, алкоголь — не совместимы со спортом»

— Наслышан, что вы особенно тщательно обращаете внимание на воспитание спортсмена.

— Мне важно воспитать спортсмена, как полноценную ячейку общества, где он будет приносить пользу не только себе. У меня для воспитанников есть ряд своих жестких правил, за нарушение которых может последовать исключение. Я за здоровый образ жизни. В моем зале нет курящих, сигареты это или «электронки» — не важно, не приветствую употребление алкоголя и употребление мата в общении. Если увижу, могу сделать замечание, а могу просто выгнать.

— Если даже спортсмен — многократный чемпион и лидер команды?

— Мне даже выгодно избавиться от такого ученика. Если я выгоню состоявшегося спортсмена, то остальные увидят, что их я тем более удерживать не стану, раз не боюсь даже потерять именитого воспитанника. Сигареты, алкоголь — не совместимы со спортом. Для меня неприемлемо, если сам тренер курит или употребляет спиртное со своими спортсменами. Какой он пример показывает всем остальным?

Сергей Манаков

— Жестко, но справедливо. А что не так с общением воспитанников, мат и прочее?

— Считаю, что спортсмен должен развивать в себе человеческие качества. Результат будет только в том случае, если в команде спортсмены помогают друг другу, когда младшие уважают старших, а те, в свою очередь, подсказывают юным ученикам добрым словом. У нас случаются трудности, но никакой ругани нет. Я благодарен, что мои воспитанники придерживаются правил морали и воспитания. На всякий случай иногда напоминаю им, что они сами ко мне пришли, а не наоборот.

— Случаются ли сложности при общении с родителями?

— С родителями я вообще мало контактирую. Дети ведь очень хотят быстрее стать взрослыми, самостоятельно принимать решения. Чтобы этого добиться, надо развивать у ребенка чувство ответственности. Поэтому я стараюсь вести с ними диалог, а не с родителями. Допустим, надо что-то принести для соревнований — проговариваю ученику. Потом родители перезванивают с расспросами, говорю: «Ваш сын хочет стать самостоятельным, пусть сам научится делать, а если что-то не понял, пусть придет ко мне, я еще раз объясню». Достаточно действенный метод.

— Особенно с молодежью.

— Раньше молодежь воспитывали все: от садика и школы до армии и двора. Сосед мог за уши схватить за курение и до квартиры дотащить, потом еще дома бы ребенок от родителей получил. Молодежь понимала и реагировала нормально. А сейчас родители сами ходят по прокуратурам, чтобы учитель вернул сигареты, которые отобрали у ребенка. Утрирую, но фраза «не имеете права» — самая популярная фраза, которую слышат школьные учителя. Им приходится терпеть таких детей, у них куча ограничений для воспитательной работы. А я не отношусь к школе, дети сами добровольно приходят на занятия. Поэтому для меня особенно важна работа над воспитанием своих учеников.

«Красно-зеленая футболка с надписью «Татарстан» на спине — уже марка качества»

— Есть ли будущее у армрестлинга в большом спорте?

— Сейчас армрестлинг стремительно развивается. Начали проводить огромное количество коммерческих турниров, стали приходить крупные спонсоры. Пара-армрестлинг в шаге от вступления в Паралимпийские игры, возможно, в ближайшее время его включат в число видов спорта. Это будет огромный шаг в популяризации армрестлинга. Думаю, дальше будет только круче. Возможно, станет лучше с финансированием, которого нам часто не хватает. Спасибо родителям и неравнодушным людям, что поддерживают в этом плане.

Сергей Манаков

— Как влияют санкции на российский армрестлинг?

— Это больная тема. Мы в последний раз были на чемпионате мира в 2021 году. С тех пор то нас не допускают, то сами отказываемся. Еще до ситуации с Украиной было так, что мы ездили нейтральными спортсменами. Так обидно было за страну, когда над тобой висит белый флаг, а вместо гимна играет Петр Чайковский. Прямо до слез обидно. Потом вообще запретили участвовать.

— Но вроде хотели вернуть?

— В позапрошлом году нам разрешили вернуться под нейтральным флагом, но федерация армрестлинга России приняла волевое решение отказаться. Наша сторона сказала, что будем выступать только под своим флагом и гимном. Но сейчас идут разговоры о возвращении к чемпионату мира в 2025 году. Так что появилась дополнительная мотивация для всех: усиленнее готовиться, чтобы отобраться в России на чемпионат мира.

— Какой статус у сборной Татарстана в российской иерархии армрестлинга?

— Сборная Татарстана считается одной из сильнейших в стране. Мы чуть-чуть отстаем от команды республики Северная Осетия — Алания, они уже многие годы номер один в России. Когда я начинал, то замечал, насколько нашим спортсменам сложно конкурировать с Кавказом. Мы морально не были готовы с ними биться.

Сергей Манаков

— А сейчас?

— Сейчас Кавказ побаивается сборную Татарстана. Наша красно-зеленая футболка с надписью «Татарстан» на спине — уже марка качества. Я своим ребятам говорю: «Вы должны понимать, что вы представляете сильнейшую сборную, вам это дает плюс десять баллов к силе». Слава Аллаху, мы сейчас командой привозим с соревнований больше медалей, чем некоторые сборные других регионов. Поэтому спортсмены должны гордиться этим статусом, заряжаться от такого состояния. И понимать, что соперники их боятся.