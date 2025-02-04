Индия закупит у России противокорабельные крылатые ракеты

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Министерство обороны Индии заключило контракт с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщило индийское оборонное ведомство в социальной сети X (ранее Twitter).

— Министерство обороны сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели. Эти ракеты значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота, — говорится в официальном сообщении, которое передает ТАСС.

Ранее министры обороны России и Узбекистана подписали новый план военного сотрудничества на 2025 год, который включает 50 совместных мероприятий. Документ был подписали в Ташкенте в ходе официального визита российского министра обороны Андрея Белоусова.

Рената Валеева