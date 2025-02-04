2024 год может побить рекорд по приросту СО2 в атмосфере

По итогам 2024 года может быть установлен новый рекорд по годовому приросту концентрации двуокиси углерода (СО2) в атмосфере. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александра Чернокульского.

По предварительным данным, прирост концентрации СО2 в атмосфере в 2024 году составит от 2,8 до 3,2 частей на миллион (ppm). Кроме того, впервые превышен психологический порог роста температуры в полтора градуса, установленный Парижским климатическим соглашением.

Чернокульский отметил, что усилий человечества по сокращению выбросов пока недостаточно и заметное снижение наблюдалось только в периоды финансовых кризисов и пандемии коронавируса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анализ данных показал, что если в 2022—2023 годах основной рост выбросов от сжигания ископаемого топлива обеспечивался Китаем, то в 2023—2024 годах его вклад уменьшился, а выбросы увеличились в других странах, в том числе в Индии. ЕС немного снизил выбросы, а США остались на прежнем уровне.

Помимо СО2, также увеличиваются концентрации и других парниковых газов: метана, закиси азота и гексафторида серы.

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что аномально теплая погода в январе может быть связана с выбросами парникового газа после повреждений на газопроводах «Северный поток».

Рената Валеева