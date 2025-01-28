Климатолог: аномально теплый январь связан с выбросами газа после аварий на «Северных потоках»

Фото: Динар Фатыхов

Аномально теплая погода в январе может быть связана с выбросами парникового газа после повреждений на газопроводах «Северный поток», заявил климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

— Я утверждаю, что, помимо явления Эль-Ниньо, существенную роль сыграла ситуация с «Северными потоками». Этот газ оказал в десятки, а возможно, и в сотни раз более сильное парниковое воздействие, чем углекислый газ, — передает слова ученого РИА «Новости».

По его словам, некоторые эксперты считают, что объемы выброшенного газа недостаточны для настолько значительных изменений климата. Однако Терешонок выразил несогласие с такой оценкой.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценить сроки ремонта.

Генпрокуратура России возбудила уголовное дело о международном терроризме. Россия неоднократно запрашивала данные о расследовании взрывов, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, их так и не предоставили.

Рената Валеева