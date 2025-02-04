Банк России опубликовал курс валют с 5 февраля
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 5 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар снизился в цене на 1,41 рубля, евро повысился на 0,19 рубля, цена юаня опустилась на 0,11 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 98,53 рубля;
- евро — 102,69 рубля;
- юань — 13,3 рубля.
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