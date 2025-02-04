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Банк России опубликовал курс валют с 5 февраля

18:17, 04.02.2025
Банк России опубликовал курс валют с 5 февраля
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 5 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар снизился в цене на 1,41 рубля, евро повысился на 0,19 рубля, цена юаня опустилась на 0,11 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 98,53 рубля;
  • евро — 102,69 рубля;
  • юань — 13,3 рубля.

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