В Госдуме предложили добавить в «Госуслуги» модуль для подтверждения оплаты штрафов

Фото: Михаил Захаров

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предложил создать отдельный модуль в мобильном приложении «Госуслуги» для оперативного подтверждения факта оплаты штрафов. Об этом сообщает пресс-служба партии «Новые люди».

С соответствующей инициативой парламентарий обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

По словам Демина, россияне часто сталкиваются с отказами в предоставлении госуслуг из-за задержки обновления информации об оплаченных штрафах в государственных базах данных. Например, информация о погашении задолженности может не сразу отображаться в системах ГАИ, а ожидание подтверждения оплаты может затянуться до 24 часов. Это создает проблемы при постановке автомобиля на учет и в других ситуациях.

В этом году в Татарстане планируют провести ребрендинг мобильного приложения «Услуги РТ» — вместо него появятся «Госуслуги РТ 2.0». В состав новой цифровой платформы войдет и «Народный контроль».

Рената Валеева