Финский суд оставил под арестом танкер, подозреваемый в повреждении подводных кабелей

По утверждению властей, судно является частью «теневого флота» России

Фото: Маргарита Головатенко

Апелляционный суд Хельсинки оставил в силе решение окружного суда об аресте танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом пишет «Интерфакс».

Танкер под флагом Островов Кука был арестован полицией 28 декабря по подозрению в повреждении кабеля электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четырех телекоммуникационных кабелей между двумя странами.

В настоящее время нефтяной танкер находится на якорной стоянке близ города Порвоо в территориальных водах Финляндии. Финские и эстонские власти утверждают, что судно является частью «теневого флота» России.

Инцидент с танкером стал причиной начала операции НАТО «Страж Балтии», в рамках которой корабли альянса патрулируют Балтийское море для обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.

Инциденты с повреждением инфраструктуры в Балтийском море произошли в течение 2024 года. В ноябре был оборван телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой.

Рената Валеева