НАТО наращивает военное присутствие в Балтике против России

Фото: Галия Шакирова

Стремление НАТО усилить свою военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности на самом деле направлено против России, пишет немецкое издание Die Junge Zeitung.

— Альянс уже договорился об этом 30 декабря в Брюсселе. По всей видимости, это создает вторую суборганизацию НАТО в регионе Балтийского моря, специально направленную против России, — передает текст публикации РИА «Новости». По информации газеты, предполагается, что «Объединенный экспедиционный корпус», действующий с 2018 года, усилит наблюдение за критически важной инфраструктурой в Балтийском море.

— Они начали операцию «Северный страж» и используют искусственный интеллект для наблюдения за судами и оценки рисков, — пишет автор статьи.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о решении НАТО радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море, назвав это решение «беспрецедентным». По его словам, пока не определено, какие страны и каким образом будут задействованы в этой инициативе, но речь идет о наращивании подводной и надводной инфраструктуры.

Инциденты с повреждением инфраструктуры в Балтийском море произошли в течение 2024 года. В ноябре был оборван телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Власти тогда заподозрили в причастности к инцидентам китайский сухогруз Yi Peng 3.

В декабре повреждения получили электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Подозрение пало на танкер Eagle S под флагом Островов Кука, чей якорь, предположительно, повредил кабели в Финском заливе. Телеканал SVT, ссылаясь на министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, сообщил о повреждении еще одного подводного кабеля между Швецией и Финляндией по неустановленным причинам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на проведение тщательного расследования, отметив, что «истерика» западных СМИ вокруг «российского и китайского следа» в повреждениях кабелей должна утихнуть.

Рената Валеева