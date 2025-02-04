Татарстан стал пятым в ПФО по обеспеченности льготников землей

Фото: Максим Платонов

Башкирия занимает первое место среди регионов ПФО по обеспеченности льготных категорий граждан земельными участками. По состоянию на 1 января 2025 года из 96 457 поставленных на учет граждан 76% (около 73,5 тысячи) уже получили земельные участки. Для сравнения, в Татарстане этот показатель составляет 65,9%. Об этом сообщили в правительстве Башкирии.



По предварительным данным, после Башкортостана в ПФО лидируют Мордовия (71,6%), Кировская область (71%) и Оренбургская область (70,6%).

Напомним, в Татарстане, по последним данным Минстроя РТ, за 2024 год республика сдала 3,45 млн кв. м. Из общего объема порядка 2,3 млн, или 17 037 домов, — по линии ИЖС.

Рената Валеева