Сегодня в Татарстане ожидается до -6 градусов
Существенных осадков днем не ожидается
Сегодня в Татарстане будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков днем не ожидается. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Ветер юго-восточный 5–10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани ожидается от -2 до -4 градусов, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Напомним, уже в ближайшие дни серия теплых атлантических циклонов завершится, и в Татарстан начнет поступать более холодный воздух. К концу недели в республике установится минусовая температура.
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