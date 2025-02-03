К концу недели в Татарстане установится минусовая температура

Фото: Динар Фатыхов

В прошедшие выходные в Татарстане, как и в большинстве регионов европейской части России, сохранялась аномально теплая погода с температурой воздуха от -1 до +2°C, местами до +4°C. Наблюдались осадки смешанного характера, туман и гололед, отмечает Гидрометцентр республики.

Сегодня, 3 февраля, республика находится под влиянием заполняющегося циклона, который приносит мокрый снег и снег. Однако уже в ближайшие дни этот циклон завершит серию теплых атлантических циклонов и в Татарстан начнет поступать более холодный воздух.

4 февраля ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Ночью пройдет снег, днем местами небольшой снег, мокрый снег, а также туман. Температура ночью и утром составит от -2 до -7°C, днем от 0 до -4°C. На дорогах гололедица, местами сильная.

5 февраля произойдет перестройка атмосферных процессов на антициклональный тип погоды. Осадки постепенно прекратятся, а температура продолжит понижаться: ночью и утром до от -4 до -9°C, днем от 0 до -5°C.

6 и 7 февраля осадков не ожидается. Температура ночью и утром понизится до -16°C, а 7 февраля — до -19°C, днем составит от -4 до -9°C.

По предварительному прогнозу, 8 февраля сохранится морозная погода без осадков с температурой ночью до -19°C, а днем от -4 до -9°C.

Татарстан включен в список из 21 региона России, где летом 2025 года прогнозируется нашествие саранчи. По данным федерального Россельхозцентра при Минсельхозе, республика находится в зоне максимального риска.

Рената Валеева