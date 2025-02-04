Дональд Трамп: «Сергей Бобровский должен быть в Зале хоккейной славы»

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский вратарь клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский должен стать членом Зала хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Заявленная поддержка прозвучала во время официального приема команды в Белом доме после их победы в Кубке Стэнли сезона-2023/24.



— Он был потрясающим. Вы проделали удивительную работу под давлением в седьмом матче финальной серии. Сергей — один из лучших голкиперов в истории лиги, и вы, безусловно, должны гордиться собой, — оценил Трамп.

Президент также упомянул прошлые трудности Бобровского, не попавшего на драфт НХЛ, что, по мнению Трампа, дало ему возможность заключить выгодный контракт.

На сегодняшний день Бобровскому 36 лет. Он играет за «Флориду» с 2019 года и уже дважды был удостоен приза «Везина Трофи» как лучший вратарь сезона НХЛ. В своей карьере Бобровский также завоевал медали на чемпионатах мира, включая золото в составе сборной России.

Президент Штатов также назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком.



Анастасия Фартыгина